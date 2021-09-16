Galatasaraylı futbolcular galibiyeti taraftarlarla kutladılar

Galatasaraylı futbolcular, Lazio maçının ardından sarı-kırmızılı tribünlere giderek galibiyeti beraber kutladı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve grup karşılaşmalarına 3 puanlı başlangıç yaptı. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırdı. Futbolcular karşılıklı tezahürat yaparak taraftarlarla birlikte galibiyeti kutladı.