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Galatasaray’dan Euroleague şampiyonuna tarihi fark

ING Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Galatasaray Nef, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Euroleague şampiyonu A. Efes’i 105-70 gibi farklı bir skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Spor 27.05.2022, 22:06
Galatasaray’dan Euroleague şampiyonuna tarihi fark

ING Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Galatasaray Nef, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Euroleague şampiyonu A. Efes’i 105-70 gibi farklı bir skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında A. Efes’i dağıttı. Sarı-kırmızılılar rakibi karşısında oldukça etkili maça başlarken, ilk periyodu 18-16, devreyi de 43-34 önde bitirdi. 3. periyotta da rakibi karşısında ezici üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, son çeyreğe 79-51 üstün girdi. 4. periyotta da farkı iyice açan sarı-kırmızılı ekip salondan 105-70 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

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