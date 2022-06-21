banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Macron, Başbakanın istifasına reddetti
Macron, Başbakanın istifasına reddetti
Bahçeli Netflix'e çattı!
Bahçeli Netflix'e çattı!
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı

Galatasaray’da Torrent dönemi sona erdi

Galatasaray’da Teknik Direktör Domenec Torrent ile yollar ayrıldı.

Spor 21.06.2022, 20:04
Galatasaray’da Torrent dönemi sona erdi

Galatasaray’da Teknik Direktör Domenec Torrent ile yollar ayrıldı.

Galatasaray’da 2021-2022 sezonunun 21. haftasında takımın başına geçen Domenec Torrent ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Domnec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julin Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay’ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir" denildi.

İspanyol teknik adam Galatasaray’ın başında, Süper Lig’de 18 maça çıkarken, bu maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar sezonu 52 puanla 13. sırada tamamladı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde de 2 maça çıkan Torrent, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

Yorumlar (0)
24°
açık