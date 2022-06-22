Galatasaray’da Kurumsal İletişim Direktörü Murat Bereket oldu

Galatasaray Kulübü, Kurumsal İletişim Direktörlüğüne Murat Bereket’i getirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Sayın Murat Bereket getirilmiştir. Yeni görevinde kendisine başarılar dileriz" denildi.