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Galatasaray’da Kurumsal İletişim Direktörü Murat Bereket oldu
Galatasaray Kulübü, Kurumsal İletişim Direktörlüğüne Murat Bereket’i getirdi.
Spor 22.06.2022, 23:20
Galatasaray Kulübü, Kurumsal İletişim Direktörlüğüne Murat Bereket’i getirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Sayın Murat Bereket getirilmiştir. Yeni görevinde kendisine başarılar dileriz" denildi.