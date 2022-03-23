Galatasaray’da 23 milyon Euro’luk fiyasko

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Süper Lig'de 15. sıraya gerileyen, Türkiye Kupası'na çok erken havlu atan, Avrupa'ya da veda eden sarı-kırmızılılar, yanlış kadro mühendisliği ve kötü transferlerin acısını çekiyor.

Sezon başında büyük umutlarla alınan oyunculardan sadece 7 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Victor Nelsson sınıfı geçti. Transfere 23 milyon Euro'dan fazla harcayan sarı-kırmızılılarda sınıfı geçen tek isim Danimarkalı stoper oldu.

Hem istikrarı hem de performansıyla takımın birkaç iyi oyuncusundan biri olan genç Danimarkalı beğeni kazanırken, Romanya'dan bulup getirilen iki oyuncu, sarı-kırmızılı camiada büyük hayal kırıklığına yol açtı.

TOPLAM 8 GOL, 8 ASİST

Fatih Terim'in alınmalarını ısrarla istediği bonservisine 6.5 milyon Euro ödenen Alexandru Cicaldau ve 4.1 milyon Euro’ya alınan Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılıların çok kötü bir sezon geçirmesinde etkili oldu.

İki genç Rumen'in maliyetlerinin karşılığını verememesi tepki çekti. Cicaldau ve Morutan, bu sezon 3 farklı kulvarda da forma giydi (Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa); toplamda 8 gol-8 asist katkısı yapabildi. Toplam maliyetleri 6 milyon Euro'yu aşan Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz da bekleneni veremeyen diğer transferler.(sözcü)

SEZONUN TRANSFERLERİ