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Galatasaray’a yeni sponsor

Galatasaray Kulübü, sponsorluk anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Bir online satış sitesi ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılı kulüp, kadın futbol takımının isim sponsorluğu anlaşmasını imzaladı. Toplantının ardından Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın yeni transferleri de sözleşme imzaladı.

Spor 07.12.2021, 11:39
Galatasaray’a yeni sponsor

Galatasaray Kulübü, sponsorluk anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Bir online satış sitesi ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılı kulüp, kadın futbol takımının isim sponsorluğu anlaşmasını imzaladı. Toplantının ardından Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın yeni transferleri de sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesinde sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bir online satış sitesinin sponsor olduğu kadın futbol takımı, sponsorluk anlaşmasının ardından yeni transferlerine imza attırdı. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp ve ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Başak Karaca’nın yer aldığı imza töreni Nef Stadyumu’nda yapıldı. İlk olarak konuşan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, birkaç ay önce kuruluşunu açıkladıkları kadın futbol takımının büyüyerek ilerlediğini ifade ederek, “Bu dönemde en önemli destekçilerimizden biri olan sponsorumuzla anlaşmamızı bugün imza altına alacağız. Kadın futbol takımı bizim için çok önemli. 4 ayda çok ciddi bir süreç yaşadılar. Bugünkü gibi ekonomik koşullarda sponsorluklar çok önemli. Galatasaray’a böyle bir takım kurma imkanı verdiler. Aynı zamanda isim sponsoru oldular. Bugünü çok önemsiyoruz. Süper Lig’de takımımıza güveniyoruz. İnşallah onlar da erkek takımımız gibi Avrupa’da ses getiren maçlar ortaya koyacaktır” ifadelerini kullandı.

Karaca: “Kadınlara çok kıymet veriyoruz”

Bu tür projelerin toplumda etkisi olduğunu ifade eden Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Başak Karaca, “Marka değeri açısından ele alıyorum. Bugün sponsorumuzun marka güvenilirliğine baktığımızda, Galatasaray’ın değerleriyle bir araya geldiğini görüyoruz. Benim en çok kıymet verdiğim, dayanışma, misyon yüklenme, kapsayıcı olma ve samimiyet. Sponsorumuzun girişimci kadınlara verdiği teknoloji gücü çok önemli. İş ortaklıklarının yüzde 25’ini kadınlar oluşturuyor. Bu da sponsor markanın ne kadar samimi olduğunu gösteriyor. Galatasaray markasını herkes biliyor. Türkiye’de en çok kupa kaldıran, geleceği şekillendiren bir kulübüz. Biz bu çalışmayla gurur duyuyoruz. 265’in üzerinde kadın sporcumuz var. Futbol Türkiye’de en çok sevilen spor dalı. Kadın ve futbolun bir araya gelmesi ve Galatasaray’ın da isminin olması, bu işbirliğini çok değerli kılıyor” açıklamasını yaptı.

Sponsor firmanın İş Geliştirme Grup Başkanı Mutlu Erturan da anlaşmadan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Kadın girişimci sayımız 6 binden 25 bine yükseldi. Bir köye yerleşip, bütün köyün kalkınmasını sağlayan kadınlarımız var. Bu platformda satış yapabilir miyim diye düşünen ve şu anda yanında 15 kişi çalıştıran kadınlarımız var. Bu hikayelerin bir parçası olabilmek için kadın futbol takımına sponsor olduk. Buna cesareti olmayan kadınlarımızı harekete geçirmek istiyoruz” dedi.

Açıklamaların ardından kadın futbol takımının yeni transferlerinin imza töreni gerçekleşti. Toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.

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