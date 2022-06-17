Galatasaray ve Nike, 2022 - 2023 sezonu iç saha formasını görücüye çıkardı

“BİRLİKTE KÜKRE” mesajıyla görücüye çıkan koleksiyon ile Galatasaray’ın her zaman vurguladığı aile olma kavramının altı çizilerek, kulübü eşsiz ve güçlü kılan birliktelik duygusundan ilham alınıyor.

Yeni sezon formaları Nike ve Galatasaray iş birliğinde hazırlanan bir fotoğraf çekimiyle ses getiriyor. Erkek & Kadın A Takım oyuncularına Galatasaray ailesinin fertlerinin de eşlik ettiği fotoğraf çekiminde kulübün sevilen oyuncuları Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, İsmigül Yalçıner, Zeynep Ege Güneş ile altyapının yıldızları Hamza Yiğit Akman, Özgür Baran Aksaka karşımıza çıkan isimler arasında yer alıyor.

2022-2023 iç saha formaları ilk kez 17 Haziran tarihinde gsstore.org, nike.com, Nike App, GS Store ve Nike mağazalarında satışa sunulacak