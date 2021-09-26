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Galatasaray ligde 4 maç sonra kazandı

Galatasaray, Göztepe galibiyetiyle Süper Lig’de 4 maç sonra 3 puan aldı.

Spor 26.09.2021, 21:06 26.09.2021, 21:15
Galatasaray ligde 4 maç sonra kazandı

Galatasaray, Göztepe galibiyetiyle Süper Lig’de 4 maç sonra 3 puan aldı.

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 geriye düşen ve devreye de bu skorla giren ev sahibi takım, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Süper Lig’de sezona Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı maçlarda 3 puan alamamıştı. Sırasıyla Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kalan Aslan, daha sonra da Alanyaspor ve Kayserispor’a mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, Göztepe müsabakasıyla birlikte 4 maç sonra galip geldi.

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