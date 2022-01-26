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- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Mektupta Rusların taleplerine yanıtlarımız ve onlardan beklentilerimiz var. Nasıl yanıt vereceği Rusya’ya kalmış." dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya’nın endişelerini dinlemeye ve diplomasiyle çözmeye hazırız. NATO yazılı güvenlik tekliflerini Rusya’ya iletti" dedi.
Galatasaray kulübü, bir futbolcu ve bir çalışanın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray kulübü, bir futbolcu ve bir çalışanın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Spor 26.01.2022, 20:51
Galatasaray kulübü, bir futbolcu ve bir çalışanın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.