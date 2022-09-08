Galatasaray, Jensen’in maliyetini de açıkladı

Galatasaray Kulübü, Danimarka ekibi Aalborg ekibinden Mathias Jensen’in transferini de açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen ve Kulübü Aalborg BK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 eşit taksitte 2 sezona yayılmış şekilde, 1.750.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 400.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."