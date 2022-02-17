Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile oldu!

Sarı-kırmızılı kulüp, Pasquale Sensibile ile anlaşmaya vardı. Başkan Burak Elmas, Luis Campos’un da fikrini alarak Pasquale Sensibile’de karar kıldı. İtalyan sportif direktör 2019'dan bu yana herhangi bir takımda görev yapmıyor.

Pasquale Sensibile İstanbul’a gelerek yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda anlaşmanın sağladığı öğrenildi.

İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile, 50 yaşında. Eski bir futbolcu olan Sensibile, Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria gibi takımlarda sportif direktörlüğü görevinde bulunmuştu. Sensibile son olarak ise Roma'da çalışmış ve İtalyan ekibinde oyuncu izleme görevinde bulunmuştu.