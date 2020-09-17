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Galatasaray, Gaziantep FK maçının formalarını açık artırmaya çıkardı

GALATASARAY, SÜPER LİG'İN İLK HAFTASINDA OYNADIKLARI GAZİANTEP FK MAÇINDA FUTBOLCULARIN GİYDİĞİ FORMALARI AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARDI.

Spor 17.09.2020, 12:53
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Galatasaray, Gaziantep FK maçının formalarını açık artırmaya çıkardı

Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasında oynadıkları Gaziantep FK maçında futbolcuların giydiği formaları açık artırmaya çıkardı.

Süper Lig’in ilk haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray, bu müsabakanın formalarını açık artırmaya çıkardı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcularımızın 2020-2021 sezonu açılış maçımızda Gaziantep FK karşısında giydikleri ve imzaladıkları formalardan birinin sahibi olmaya ne dersin?" denildi.

Açık artırmada şu anada kadar en çok ilgiyi Arda Turan ile Radamel Falcao’nın formaları görüyor.

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