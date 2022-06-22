banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Galatasaray divan kurulu toplantısı başladı

Galatasaray Spor Kulübü divan kurulu haziran ayı olağan toplantısı başladı.

Spor 22.06.2022, 13:41
Galatasaray divan kurulu toplantısı başladı

Galatasaray Spor Kulübü divan kurulu haziran ayı olağan toplantısı başladı.

Galatasaray Spor Kulübü divan kurulu haziran ayı olağan toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılıyor. Toplantı saygı duruşu ile başladı. Daha sonra mayıs ayına ait toplantı tutanakları takdim edildi ve oya sunuldu.

Divan kurulu toplantısına Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı.

Yorumlar (0)
24°
açık