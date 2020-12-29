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Galatasaray'dan 2 dev transfer

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı transfer çalışmaları kapsamında Assem Marei ve Travis Triceile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Spor 29.12.2020, 14:14
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Galatasaray'dan 2 dev transfer

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı 28 yasşındaki Mısırlı basketbolcu Assem Marei ve 27 Birleşik Amerikalı Travis Trice ile sezon kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız transfer etmek için geliştiriyor Assem Marei ile sezon bitirmek kadar anlaşma sağladı.

28 Mısırlı oyuncu 2.06 m boyunda ve pivot pozisyonunda forma giyiyor.

16 Haziran 1992'de Gize / Mısır'da dünyaya gelen Assem Marei Mısır'da bir basketbol efsanesi olan babası Ahmed Marei'nin teşvikleriyle sekiz yaşında basketbola başladı. Daha çok küçük yaşlardan itibaren ülkesinin alt yaş kategorileri domine eden Assem, henüz 16 yaşında ülkesinin A milli takım düzeyine çıktı.

2011'de basketbola başladığı kulüp olan Zamalek'ten ayrılarak Amerika'da kolej kariyerine Minnesota State'te başladı. 2015'ta mezun olduktan sonra Avrupa'daki ilk profesyonel deneyimini Litvanya takımlarından Siauliai'de edindi. 2016'dan itibaren kariyeri Avrupa'da yükselişe geçen oyuncu iki sezon Almanya ekiplerinden Medi Bayreuth'ta forma giydi. Bayreuth'taki ikinci sezonunda 12.2 sayı, 6.7 ribaund, 1.3 asist ve 1.2 top çalma istatistikleri yakaladı. 2018-19 sezonunda ülkemizin takımlarından Pınar Karşıyaka ile sözleşme imzaladı. Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 28 maçta 17.9 sayı, 9.9 ribaund, 1.8 asist ve 1 top çalma istatistikleri tutturdu. 2019-20 sezonunda Almanya'ya dönerek Brose Bamberg forması giyen oyuncu son olarak bu sezon Fransa Pro A'da Metropolitans 92 forması giyiyordu. Fransız ekibiyle çıktığı 6 lig maçında 9.8 sayı ve 5.8 ribaund ortalamalarıyla oynayan Mısırlı pivot takımının EuroCup'ta oynadığı Brescia maçında 24 sayı, 15 ribaund ve 37 verimlilik puanı üreterek haftanın MVP'si ödülünü kazandı.

Çember altındaki bitirici kabiliyetleri ve ribaund'lar konusundaki etkinliğiyle tanınan Assem Marei sezonun geri kalanında formamızı giyecek.
Oyuncumuza hoş geldin der, sağlık ve başarı dolu bir sezon dileriz."

Kulüpten yapılan Travis Trice ile ilgili açıklama ise şöyle:

"Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı oyun kurucu Travis Trice ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. 27 yaşındaki oyuncu 1.83 m boyunda.

Travis Trice 22 Ocak 1993'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Springfield şehrinde dünyaya geldi. Ohio'da geride bıraktığı lise kariyerinin ardından scout'ların dikkatini çeken Travis, Amerika'nın köklü basketbol programlarından Michigan State tarafından burs programına alındı. Michigan State'te dört yıl geçirdi ve 2014-15 sezonunda takımının en skorer oyuncusu oldu. (15.3 sayı, 5.1 asist, 3.2 ribaund, 1 top çalma)

2015 yılında profesyonel kariyerine başladı. G-League takımlarından Westchester Knicks ile 51 maçta 15.3 sayı, 5.7 asist ve 3.5 ribaund ortalamaları yakaladı. 2016-17 sezonunda Avustralya Ligi NBL'e transfer oldu. Cairns Taipans formasıyla çıktığı 26 maçta 14.6 sayı, 3 ribaund, 3.5 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları tutturdu. 2017-18 sezonunda NBL'de Brisbane Bullets forması giydi. Bir sonraki sezon ise G-League'e geri dönen oyuncu Nisan ayında ülkemizin takımlarından TOFAŞ ile anlaşma sağladı. TOFAŞ'ta 5 lig maçında forma giydi ve 12.2 sayı, 2.6 ribaund, 6 asist ortalamaları yakaladı. Son olarak geçtiğimiz sezon Fransa Pro A'da SIG Strasbourg forması giydi. 16 lig maçında 11.1 sayı, 1.9 ribaund ve 3.6 asist ortamalarıyla mücadele etti.

Üçlük çizgisinin gerisinden% 40.3 gibi yüksek bir yüzdeyle isabet bulan Travis Trice'ın hücum oyunundaki güçlü silahı yay gerisi olarak göze çarpıyor.

Travis Trice'a takımımıza hoş geldin der, sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz. "

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