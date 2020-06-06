Galatasaray'da testler negatif

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (6 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.
06 Haziran 2020 Cumartesi 21:40
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (6 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.