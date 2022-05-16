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Bakan Yanık: “Aile Haftası’ bu yıl da oldukça içerikli, dolu dolu, hiç unutmadığımız bir hafta olacak”
Teknik Direktör Fatih Terim’le yolların ayrılmasına ilişkin Başkan Burak Elmas: "Galatasaray Spor Kulübü’nün merkezi ve Florya’nın iki ayrı kulüp olmuş olması sebebiyle almış olduğumuz bir karardır."
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan adaylık açıklaması
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Nisan ayındaki seçimde aday olmayacağımı açıklamıştım. Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı açıklıyorum."
Spor 16.05.2022, 14:04 16.05.2022, 14:15
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Nisan ayındaki seçimde aday olmayacağımı açıklamıştım. Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı açıklıyorum."