banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu, Akit TV'ye haciz gönderdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Akit TV'ye haciz gönderdi
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
Yeni 'Pekcan' vakası: Bakan Yardımcısının eşi 20 ihale almış
Yeni 'Pekcan' vakası: Bakan Yardımcısının eşi 20 ihale almış

Galatasaray başkan adayları oylarını verdi

Galatasaray başkan adayları Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir oylarını kullandı.

Spor 19.06.2021, 12:34
Galatasaray başkan adayları oylarını verdi

Galatasaray başkan adayları Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir oylarını kullandı.

Galatasaray 38. başkanını seçiyor. Olağan Genel Kurul Toplantısı Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşiyor. Oy verme işlemi hala sürerken, başkan adayları Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir de oylarını kullandı.

Öztürk 2 numaralı, Özdemir ile Hamamcıoğlu 3 numaralı, Elmas 7 numaralı ve Şardan 8 numaralı sandıkta oylarını verdi.

Sarı-kırmızılılarda başkanlık seçimi için oy verme işlemi saat 15.00’te sona erecek.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
parçalı az bulutlu
banner493