Galatasaray, Azerbaycan’a ulaştı
UEFA AVRUPA LİGİ İKİNCİ ÖN ELEME TURU'NDA AZERBAYCAN TEMSİLCİSİ NEFTÇİ BAKÜ İLE KARŞILAYACAK OLAN GALATASARAY, MAÇIN OYNANACAĞI BAKÜ'YE ULAŞTI.
UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılayacak olan Galatasaray, maçın oynanacağı Bakü’ye ulaştı.
Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla yerel saatle 14.40’ta (TSİ 13.40) Bakü’ye varan sarı-kırmızılı ekip, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde otobüse binerek kamp yapacağı otele doğru hareket etti. Karşılaşma öncesi son antrenman, müsabakanın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı’nda bugün yerel saatle 18.30’da (TSİ 17.30) ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapılacak. Galatasaray Teknik direktör Fatih Terim’in katılacağı basın toplantısı ise Bakü Olimpiyat Stadı içerisinde bulunan Medya Merkezi’nde yerel saatle 18.00’de (TSİ 17.00) başlayacak. Galatasaray ile Neftçi Bakü, yarın TSİ 19.00’da Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
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