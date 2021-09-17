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Galatasaray ara vermedi

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında pazar günü evinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor 17.09.2021, 15:31
Galatasaray ara vermedi

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında pazar günü evinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam Lazio ile oynanan maçta tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynandı. Antrenman, interval koşular ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00’de gerçekleştirecek.

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