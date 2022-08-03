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Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.
Spor 03.08.2022, 22:46
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah kuvvet çalışması yapılırken akşam idmanına teknik ısınmayla başlandı. 5’e 2 pas oyununun ardından dar alan çalışmasıyla antrenman devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Öte yandan sakatlığı bulunan Leo Dubois’nın tedavisine devam edildi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.