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Galatasaray Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı!

Sarı-kırmızılı kulüp, Abdülkerim Bardakçı transferi için Konyaspor ile anlaşmaya vardı.

Spor 24.06.2022, 13:50 24.06.2022, 14:00
Galatasaray Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı!

Sarı-kırmızılı kulüp,  27 yaşındaki stoper Abdülkerim Bardakçı transferi için Konyaspor ile anlaşmaya vardı. 

Abdülkerim Bardakçı için Fenerbahçe ve Beşiktaş ücret arttırmış ve anlaşmaya yaklaşmıştı. Fakat transferde devreye giren Galatasaray daha iyi bir teklif yaparak hem oyuncu hem de kulübü Konyaspor ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Konyaspor ile Abdülkerim Bardakçı için 3.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandı.

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