Futbolun yıldızları Osmangazi’de sahaya çıktı

Osmangazi Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen Osmangazi Kurtuluş Kupası Yıldızlar Futbol Şöleni’nde, futbolun genç yıldızları hünerlerini sergiledi.

Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Spor Kulüpleri Birliği iş birliğiyle Altınova Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen turnuvada yıldız adayı futbolcular görücüye çıktı. U-13 yaş kategorisinde 8 takımın katıldığı turnuva kıran kırana geçerken, Bursaspor altyapı sorumlusu antrenörler ile Bursa ve çevre illerden gelen çok sayıda spor adamı maçları yakından takip etti.Bursaspor, Bursa 19 Mayıs, Osmangazi Hüdevandigar, Namıkkemal, Hüdavendigâr Kartalspor, Tütünspor, Çiftehavuzlar ve Zaferspor genç takımlarının katıldığı turnuvada birbirinden çekişmeli maçlar oynandı. Yapılan maçlar sonunda Bursaspor ve Osmangazi Hüdavendigâr finale yükseldi.

Büyük heyecanın yaşandığı final maçında Bursaspor U-13 Takımı, rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlûp ederek şampiyon oldu. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan yeşil-beyazlı futbolcular, şampiyonluğu timsah yürüyüşü yaparak kutlarken, tribünlerdeki futbol severler de, genç kabiliyetlerin coşkusuna meş’aleler ve tezahüratlarla ortak oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, turnuvaya katılan takım ve sporcuları tebrik ederken, Osmangazi Kulüpler Birliği Başkanı Zafer Akman da spora ve sporcuya desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkürlerini sundu.