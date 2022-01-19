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Fuat Çapa: “Sezonun ilk devresinde kaybettiğimiz krediyi tekrar sağlamak istiyoruz”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, sezonun ilk devresinde kaybettikleri krediyi, ikinci yarıdaki performansları ile tekrar kazanmak istediklerini söyledi.

Spor 19.01.2022, 09:17
Fuat Çapa: “Sezonun ilk devresinde kaybettiğimiz krediyi tekrar sağlamak istiyoruz”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, sezonun ilk devresinde kaybettikleri krediyi, ikinci yarıdaki performansları ile tekrar kazanmak istediklerini söyledi.

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayıp aldığı kötü sonuçların ardından hoca değişikliğine giden Samsunspor’da Teknik Direktör Fuat Çapa, sezonun ikinci yarısı hakkında açıklamalarda bulundu. İlk devrede alınan 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetin ikinci devredeki puan kaybetme kredilerini azalttığını ifade eden Fuat Çapa, alacakları seri galibiyetler ile bu krediyi tekrar sağlamak istediklerini dile getirdi.

“Sezonun ilk devresinde kaybettiğimiz krediyi tekrar sağlamak istiyoruz”

Seri galibiyetler alarak üst sıralara tırmanmak istediklerini belirten Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Ben göreve geldikten sonra 2 mağlubiyet aldık. Benden önceki maçlarda bu kadar fazla puan kaybı yaşanmasaydı ben burada olmazdım. Her şey iyi gitmiş olsaydı biz göreve başlamazdık. Sezonun ilk devresinde yaşanan puan kayıpları, sezonun ikinci devresindeki kredinizi tüketiyor. Bu krediyi tekrardan sağlamak istiyoruz. 17 tane daha karşılaşma oynayacağız. Bu sezon 70 ve üstü puana ulaşılabileceğini sanmıyorum. Rekabet edecek takım sayısı bu sene oldukça fazla. Sezon sonu ne olacağını söylemek çok doğru değil. Uzun vadeli değil maç maç odaklanmak daha doğru olur. Sezon sonundaki istek ve arzumuz ise herkesin istediği ile aynı” dedi.

“Cuma günü Kocaelispor ile çok önemli bir maça çıkacağız”

Kocaelispor maçının önemine değinen Fuat Çapa, “Cuma günü çok önemli bir maça çıkacağız. Kocaelispor’un beklentinin altında kaldığını görsek de iyi bir kadroları var. Ankaragücü maçında da bu göründü. Hücum hatları gayet etkili oyunculardan oluşuyor. Biz de ikinci devreye Balıkesirspor galibiyet ile başladık. Özgüvenimizi devam ettirmek istiyoruz. Kocaelispor maçından güzel bir sonuç alıp ondan süreçteki 14 günlük boşluğu iyi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. 14 günlük aranın ardından zorlu bir maç trafiği de bizi bekliyor. Maç öncesi Kocaelispor cephesinden yapılan açıklamalara çok fazla mesai harcayacak bir zamanımız yok. Biz kendi oyunumuzu nasıl oynarız buna bakacağız. Rakibimizin sadece nasıl oynadığı bizi ilgilendiriyor. Diğer kulüp içi meseleleri ise bizleri ilgilendirmiyor” diye konuştu.

“Transferlerin nokta mı hamle mi olduğunu zaman gösterecek”

Şu ana kadar yapılan transferleri de değerlendiren Çapa, şunları söyledi:

“Gelen yeni transferle alakalı nokta transfer mi yoksa hamle oyuncusu mu? Bunun cevabını vermek için henüz erken. İlk maçta sadece Sheldon Bateau’ya şans verdik. Tecrübesiyle bize çok şey katacağını gösterdi. Savunmadaki iletişim seviyesini de üst düzeye çıkarttı. Bu bile bizim açımızdan çok önemliydi. Özellikle Osman Çelik’in olmadığı zamanlarda saha içerisinde sıkıntı çekiyorduk. Sheldon ile birlikte savunmadaki alternatiflerimiz de çoğaldı. Recep Burak Yılmaz, Yunus Emre Çift, Berk Taşkın ve Osman Çelik’ten bu bölgede yararlanabiliriz. Savunmamız gayet güzel oldu. Diğer transferler ile ilgili de hangi oyuncu formayı hak ediyorsa o oyuncu bundan sonraki süreçte forma giyecek.”

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