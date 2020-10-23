banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Dolar rekor seviyeyi koruyor
Dolar rekor seviyeyi koruyor
Mustafa Sarıgül parti kuruyor
Mustafa Sarıgül parti kuruyor
Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı
Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı
Memurların fazla mesai ücretleri belli oldu
Memurların fazla mesai ücretleri belli oldu

FT Antalyaspor ile Medipol Başakşehir 30. randevuda

FT ANTALYASPOR İLE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, TARİHLERİNDE LİGDE YARIN 30. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK.

Spor 23.10.2020, 10:13
2
FT Antalyaspor ile Medipol Başakşehir 30. randevuda

FT Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, yarın Süper Lig’de oynayacakları maçla birlikte 30. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 6. hafta karşılaşmasında FT Antalyaspor, yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan hakem üçlüsü yönetecek.

İki takım bugüne kadar 29 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 15’ini Başakşehir, 8’ini Antalyaspor kazanırken, 6 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Geçen sezon ligdeki her iki karşılaşmayı da İstanbul ekibi 2-0’lık skorla kazanmıştı. Kırmızı-beyazlılar rakibine karşı deplasmanda oynadığı 14 maçta 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

Süper Lig’de Antalyaspor 8 puanla 4. sırada, Başakşehir ise 4 puan ve averajla 20. sırada yer alıyor.

Kırmızı-beyazlı takımda kart cezalıları Sidney Sam ile Ufuk Akyol, sakatlıkları devam eden Hakan Özmert, Drole, Serdar Gürler ve Fredy mücadelede forma giyemeyecek. Ligde geride kalan 5 haftada deplasmanda sadece Yeni Malatyaspor’a 1-0 yenilen Antalyaspor, zorlu deplasmandan puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
20°
açık
banner378
Namaz Vakti 23 Ekim 2020
İmsak 05:53
Güneş 07:18
Öğle 12:53
İkindi 15:50
Akşam 18:19
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 6 14
2. İstanbulspor 6 13
3. Ankara Keçiörengücü 6 13
4. Altınordu 6 12
5. Adana Demirspor 6 11
6. Samsunspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
10. Bursaspor 6 7
11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 6 4
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3