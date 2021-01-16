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Frutti Extra Bursaspor’da Malik Newman’la yollar ayrıldı
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, sezon başında kadrosuna kattığı ABD’li oyuncu Malik Newman’la yollarını ayırdı.
Spor 16.01.2021, 21:23
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, sezon başında kadrosuna kattığı ABD’li oyuncu Malik Newman’la yollarını ayırdı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor’da yol ayrımı meydana geldi. Sezon öncesinde büyük umutlarla kadroya katılan ABD’li oyuncu Malik Newman’ın takımdan ayrıldığı belirtildi. Yeşil-beyazlı kulüpten ‘Teşekkürler Malik Newman’ başlığıyla yapılan açıklama şu şekilde:“Yeni sezon öncesi kadromuza kattığımız ABD’li oyuncumuz Malik Newman ile yaptığımız görüşme sonrasında karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Newman’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder yeni kulübünde başarılar dileriz.”
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