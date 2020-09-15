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Formula 1 biletleri satışa çıktı
İNTERCİTY İSTANBUL PARK'TA 13-15 KASIM TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX'SİNİN BİLETLERİ 14 KATEGORİDE SATIŞA SUNULDU.
Spor 15.09.2020, 15:18
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İntercity İstanbul Park’ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin biletleri 14 kategoride satışa sunuldu.
Formula 1 Türkiye Grand Prix’si 13-15 Kasım tarihlerinde İntercity İstanbul Park’ta düzenlenecek. Yarışın biletleri bugün satışa çıktı. 10 bin bilet indirimli fiyatla satışa sunuldu. 14 kategoride satışa çıkan biletler, üç günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 TL ile bin 900 TL arasında, sonrasında ise 120 TL ile 2 bin 750 TL arasında değişen fiyatlarla satılacak.
Yarışın sıralama turları 14 Kasım’da yarış ise 15 Kasım Pazar yapılacak. Bu sezonki 14. yarış olacak Türkiye Grand Prix’i 58 tur üzerinden düzenlenecek.
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