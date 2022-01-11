Florya’da ’yönetim istifa’ sesleri

Galatasaray’da dün akşam Teknik Direktör Fatih Terim’le yolların ayrılmasının ardından bugün sabah saatlerinde çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderek, ’yönetim istifa’ şeklinde tezahüratlarda bulunup Fatih Terim’e de destek verdi.

Galatasaray’da 4. Fatih Terim dönemi dün akşam itibariyle son buldu. Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasın ardından da bu sabah çok sayıda taraftar, soluğu Florya Metin Oktay Tesisleri’nde aldı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, ’yönetim istifa’ şeklinde tezahüratlar yaparken, Terim’e ise destek verdi.

Ayrıca Fatih Terim’in bugün saat 14.00 gibi tesislere gelerek futbolcu ve çalışanlarla vedalaşması bekleniyor.