FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Fenerbahçe Alagöz Holding: 82 - ZVVZ USK Prag: 72
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 5. hafta maçında Çek Cumhuriyeti temsilcisi ZVVZ USK Prag’ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, normal süresi 69-69 tamamlanan ve uzatma periyoduna giden mücadeleden 82-72 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 5. hafta maçında Çek Cumhuriyeti temsilcisi ZVVZ USK Prag’ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, normal süresi 69-69 tamamlanan ve uzatma periyoduna giden mücadeleden 82-72 galip ayrıldı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Velena Tomic (Hırvatistan), Ciprian Stoica (Romanya), Alexandra Stan (Romanya)
Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut x 2, Meesseman xx 9, McBride xxx 20, Iagupova xxx 25, Stokes x, Howard xx 16, Şerife Alperi Onar x 2, Raca x, Epoupa xx 8, Merve Aydın x
ZVVZ USK Prag: Oblak x 6, Conde xx 12, Vukosavljevic xx 10, Vyoralova x, Vorackova x, Thomas xxx 21, Wrzesinski x, Jones xxx 23, Fagbenle x
1. Periyot: 18-23 (ZVVZ USK Prag lehine)
Devre: 42-44 (ZVVZ USK Prag lehine)
3. Periyot: 51-55 (ZVVZ USK Prag lehine)
Normal süre: 69-69