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Fenerbahçe’nin yeni 10 numarası Arda Güler
Fenerbahçe’de 10 numaralı formanın yeni sahibi 17 yaşındaki futbolcu Arda Güler oldu.
Spor 08.08.2022, 16:15
Fenerbahçe’de 10 numaralı formanın yeni sahibi 17 yaşındaki futbolcu Arda Güler oldu.
Fenerbahçe’de Mesut Özil’in ayrılığından sonra 10 numaralı formayı Arda Güler giyecek. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Güler’e 10 numaralı forması Ümraniyespor maçı öncesinde Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus’un katılımıyla takdim edildi.