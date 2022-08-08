banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Fenerbahçe’nin yeni 10 numarası Arda Güler

Fenerbahçe’de 10 numaralı formanın yeni sahibi 17 yaşındaki futbolcu Arda Güler oldu.

Spor 08.08.2022, 16:15
Fenerbahçe’nin yeni 10 numarası Arda Güler

Fenerbahçe’de 10 numaralı formanın yeni sahibi 17 yaşındaki futbolcu Arda Güler oldu.

Fenerbahçe’de Mesut Özil’in ayrılığından sonra 10 numaralı formayı Arda Güler giyecek. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Güler’e 10 numaralı forması Ümraniyespor maçı öncesinde Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus’un katılımıyla takdim edildi.

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu