Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş deplasmanında boy gösterecek olan Fenerbahçe, sabah antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Milli futbolcuların yanı sıra tedavisi süren Luan Peres ve tedbir amaçlı olarak dinlendirilen Emre Mor idmanda yer almadı. Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Dayanıklılık koşularının ardından üst sahaya geçen futbolcular, burada yaptıkları pas ve şut çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.