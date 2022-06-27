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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Spor 27.06.2022, 19:52
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde, Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün ikinci antrenmanı taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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