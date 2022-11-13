Fenerbahçe'ye soğuk duş

FENERBAHÇE 1-2 GİRESUNSPOR



16. dakikada orta sahanın solunda rakibinden topu kapan Borja Sainz, ceza sahası önüne kadar gelip savunmanın arkasına sarkan Serginho'yu gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun şutunda Altay topu kornere çeldi.

18. dakikada orta sahadan aldığı pasla rakip ceza sahasına kadar seri çalımlarla giden Ferdi Kadıoğlu, Arias'ın müdahalesi sonrasında yerde kalırken Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

19. dakikada Ferdi'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

40. dakikada orta sahadaki top kapma mücadelesinde Perez'e yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını gören Joao Pedro, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

69. dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Alper Uludağ kafayı vurdu, Serginho'dan önce son anda savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

71. dakikada Alper'in soldan kale sahasına gönderdiği ortada Serdar Aziz kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Borja'nın önünde kaldı. Bu futbolcu sol çaprazdan gelişine sert vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1

83. dakikada kendi yarı sahasından aldığı geri pasla kaleciye oynamayı düşünen Serdar Aziz bir anda topu Borja'ya kaptırdı. Bu ceza sahasına girer girmez bekletmeden Altay'ın yanından topu filelere gönderdi. 1-2

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Atilla Szalai, Alioski (Serdar Dursun dk. 79), Arao (Arda Güler dk. 86 ?), Zajc (Crespo dk. 62), Rossi (Osayi Samuel dk. 62), İrfan Can (Emre Mor dk. 79), Valencia, Joao Pedro

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Çağatay Kurukalıp, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Giresunspor: Onurcan, Campuzano (Murat Cem dk. 90 ?), Arias, Perez, Alper, Serginho (Sergen dk. 90+1 ?), Navarrete, Kuwas (Savicevic dk. 70), Borja Sainz, Görkem (Rahmetullah dk. 71), Bajic (Oğulcan Çağlayan dk. 82 ?)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Senghor, Doğan Can, Kadir Seven, Şahin Dik

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Valencia (dk. 19 pen.) (Fenerbahçe), Borja (dk. 71 ve dk. 83) (Giresunspor)

Kırmızı kart: Joao Pedro (dk. 40) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Perez, Arias, Alper (Giresunspor)