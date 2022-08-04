Fenerbahçe turda avantajı yakaladı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Çekya ekibi Slovacko’yu 3-0 mağlup etti. Müsabakanın 17. dakikasında Rossi’nin sol taraftan ceza sahası içine verdiği pasta topu alan Lincoln, Emre’ye bıraktı. Emre’nin yerden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara giderken sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti. İlk yarının son bölümlerinde 45+2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda serbest vuruş kazanan Fenerbahçe’de topun başına Lincoln geçerken direkt kaleye yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 81. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lincoln, ceza sahası dışında aldığı topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0’a getirdi. Müsabakanın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmazken, sarı-lacivertli ekip Çekya’da 11 Ağustos’ta oynayacağı ikinci maç öncesinde büyük avantaj elde etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sol çaprazdan Lincoln Henrique'nin içeri çevirdiği topa arka direkte Valencia'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

7. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Zajc'ın penaltı noktası yakınlarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

17. dakikada Rossi'nin sol taraftan içeri çevirdiği topla penaltı noktası yakınlarında Lincol Henrique topla buluştu. Henrique'nin pasıyla topla buluşan Emre Mor'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

19. dakikada Emre Mor'un topuk pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rossi'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Nguyen'de kaldı.

45+1. dakikada Lincoln Henrique'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

74. dakikada sol çaprazdan içeri yapılan ortada Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nguyen'de kaldı.

81. dakikada Bruma'nın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Lincoln Henrique'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 3-0

Stat: Ülker

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi- Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Novak dk. 77) , Arao, Emre Mor (Bruma dk. 60), Zajc (Crespo dk. 60), Rossi (Serdar Dursun dk. 60), Valencia (Arda Güler dk. 77), Henrique

Yedekler: Altay Bayındır, Furkan Akyüz, Berisha, Peres, Lemos, Burak Kapacak

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Slovacko: Nguyen, Reinberk (Vecheta dk. 70), Hofmann, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela (Tomic dk. 63), Travnik (Kohut dk. 86 ?), Havlik, Holzer (Sinyavskiy dk. 63), Kalabiska

Yedekler: Frystak, Borek, Simko, Levin, Brandner, Polasek, Kozak, Sasinka

Teknik Direktör: Martin Svedik

Goller: Emre Mor (dk. 17), Lincoln Henrique (dk. 45+1 ve 81) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Hoffman (dk. 48) (Slovacko)

Sarı kartlar: Jorge Jesus (Teknik Direktör) Emre Mor (Fenerbahçe) Travnik, Sinyavskiy (Slovacko)