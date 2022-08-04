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Fenerbahçe - Slovacko maçının muhtemel 11'leri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovacko'yu ağırlıyor.

Spor 04.08.2022, 10:05
Fenerbahçe - Slovacko maçının muhtemel 11'leri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Çekya'nın Slovacko takımıyla karşırlaşacak.

Fenerbahçe Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenerek, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam etmek zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde seyircisi önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Bruma, Rossi, Valencia

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Havlik, Danicek, Pertzela, Travnik, Holzer, Kalabisk

#Fenerbahçe #Slovacko #Avrupa #kupa
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