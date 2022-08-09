Fenerbahçe, Slovacko maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Slovacko ile 11 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, 11 Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Slovacko maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Ümraniyespor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Öte yandan Serdar Aziz’in tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla Slovacko maçının hazırlıklarını sürdürecek.