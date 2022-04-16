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Fenerbahçe şampiyon olabilir!
Trabzonspor'un üst üste kaybettiği puanlar akıllara Fenerbahçe şampiyon olabilir mi sorusunu getiriyor. Peki Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?
Spor 16.04.2022, 09:31 16.04.2022, 22:53
Fenerbahçe kalan maçlarının hepsini kazanır, Trabzonspor 5 maçta 4 puan alamazsa Fenerbahçe şampiyon olacak.
TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI
Adana Demir - Trabzonspor (D)
Trabzonspor - Antalyaspor
Hatayspor - Trabzonspor (D)
Trabzonspor - Altay
Başakşehir - Trabzonspor (D)
FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI:
Rizespor (D)
Gaziantep FK
Beşiktaş (D)
Fatih Karagümrük
Yeni Malatyaspor (D)