Fenerbahçe, sahte maille nasıl dolandırıldı?

Fenerbahçe'nin 2019 yılında transfer ettiği Miha Zajc'ın transfer taksitlerini ödemede geçtiğimiz yıl dolandırıldığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlileri Empoli kulübü olarak kandıran Hollandalı şirketin, yaklaşık 832 bin Euro'luk taksiti Fenerbahçe'den aldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulüp, İtalyan ekibinden mail gelince gerçeği anladı ve suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçe'nin 2019 yılının Ocak ayında 3.5 milyon euro bonservis ödeyerek Empoli'den kadrosuna kattığı Miha Zajc'ın transferinde büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Genoa'ya kiraladığı ve bu sezon teknik direktörlüğe Vitor Pereira'yı getirdikten sonra kadroda tuttuğu Sloven futbolcunun transfer taksitinin ödenmesinde Fenerbahçe'nin Hollandalı bir araç şirketi tarafından dolandırıldığı öne sürüldü.

Hollanda basınında yer alan habere göre olay şu şekilde gelişti;

Fenerbahçe, 25 Eylül 2020 tarihinde son taksidin ödenmesi için Empoli'den bir hatırlatma maili aldı. Bu mailden birkaç saat sonra Fenerbahçe'ye bir Empoli imzalı bir mail daha geldi ve ilk gelen mailin görmezden gelinmesi istendi.

Gelen ikinci mailde, dolandırıcı araç şirketinin ortağı olan bir kişinin kişisel banka hesap bilgilerinin bulunduğu ve bu bilgilerin Empoli'ye aitmiş gibi Fenerbahçe'ye aktarıldığı belirtildi.

Sonraki günlerde Fenerbahçe'ye 2 hatırlatma maili daha atıldı ve sarı-lacivertliler, 30 Eylül 2020 tarihinde belirtilen hesaba Zajc'ın son taksiti olan 831.929.50 Euro'yu yatırdı.

GERÇEK MAIL GELİNCE...

Sarı-lacivertlilerin bu ödemeyi yapmasının ardından Fenerbahçe'ye bu kez Empoli'den bir mail geldi. İtalyan ekibi mailde, son taksitten olan 1 milyon Euro'luk bedeli ve 64.200 Euro da gecikme bedelinin 9 Ekim'e kadar yatırılmasını istedi ve bu süreye kadar Zajc'ın lisansının askıya alınması için FIFA'ya başvurdu. Fenerbahçe bu maile, gerekli ödemenin 1 milyon Euro'dan az olacak şekilde yapıldığına dair yanıt verince gerçek ortaya çıktı ve sarı-lacivertlilerin dolandırıldığı belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Empoli'yle kurulan iletişim sonrası Fenerbahçe, İtalyan ekibine gerçek taksit tutarını yatırdı. Sarı-lacivertliler, ilk olarak ödeme yaptıkları mail aracılığıyla araç şirketiyle iletişime geçti ve verilen paranın iade edilmesini talep etti. Şirket bunu reddedince sarı-lacivertli kulüp, şirketin tüm hesaplarına el koydurarak Hollanda polisine suç duyurusunda bulundu.

MAHKEME FENERBAHÇE'Yİ HAKLI BULDU

Açılan davanın ardından Gelderland Mahkemesi, araç şirketiyle Fenerbahçe arasında resmi bir anlaşma olmadığına hükmetti ve yatırılan 831.929.50 Euro'yu ve tüm masrafları araç şirketinin Fenerbahçe'ye ödemesine karar verdi.

GERÇEK FATURAYLA SAHTE FATURA AYNI GÜN GELDİ

Dava esnasında araç şirketi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u temsilen iki kişinin araç şirketiyle iletişime geçtiği, 3 adet inşaat aracının Ali Koç'a gönderildiğini ve bunun için ödeme aldıklarını gösteren bir faturayı mahkemeye sunduğu ancak bu faturanın hem sarı-lacivertli kulüple hem de Ali Koç'la ilgili olmadığı belirtildi.

Mahkemenin ortaya çıkardığı gerçek belgelerde ise Fenerbahçe'nin şirketle araç alımı için 105 bin Euro tutarında bir anlaşma yaptığını ancak araç şirketinin Fenerbahçe'ye 831.929.50 Euro tutarında sahte fatura kestiği ifade edildi. Sahte fatura ile gerçek faturanın aynı gün sarı-lacivertlilere geldiği ve sahte mailde, araç şirketinin ortağı olan ve Empoli'de yaşayan bir kişinin hesap bilgilerinin bulunduğu kaydedildi.