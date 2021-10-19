Fenerbahçe'nin oyuncusu Ferdi Kadıoğlu UEFA Ligi'nde oynanacak Antwerp maçında yer alacak mı?

Fenerbahçe'de bu sezonun en flaş isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçındaki sakatlığı büyük endişe yaratmıştı.

Ancak yapılan ilk kontrollerin ardından 23 yaşındaki yıldızda ciddi bir problemin olmadığı bildirildi.

Ferdi'nin perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Antwerp maçında forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.