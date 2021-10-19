Son Dakika
Fenerbahçe'nin oyuncusu Ferdi Kadıoğlu UEFA Ligi'nde oynanacak Antwerp maçında yer alacak mı?
Formda yıldızın Trabzonspor maçında sakatlanması Fenerbahçe'de endişeye neden olmuştu. Ancak ilk kontrollerin ardından genç oyuncuda ciddi bir sorunun olmadığı belirlendi.
Spor 19.10.2021, 12:08
Fenerbahçe'de bu sezonun en flaş isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçındaki sakatlığı büyük endişe yaratmıştı.
Ancak yapılan ilk kontrollerin ardından 23 yaşındaki yıldızda ciddi bir problemin olmadığı bildirildi.
Ferdi'nin perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Antwerp maçında forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.