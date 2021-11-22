Fenerbahçe hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü!

Süper Lig'in 13.hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin derbide deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta Sarı-Lacivertlilerin hükmen mağlubiyetin kıyısından döndüğü ortaya çıktı.

71. DAKİKADA 2 DEĞiŞİKLİK YAPTI

Akşam'ın haberine göre; 71. dakikada 2 oyuncu değişikliği hakkını kullanan Vitor Pereira, 90.dakikada Max Meyer, Diego Rossi, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'u kenarına getirdi ve oyuna sürmek için maçın durmasını beklemeye başladı.

MAÇ DURMAYINCA HÜKMEN GALİBİYETTEN KURTULDU

Karşılaşmanın uzun bir süre durmaması Fenerbahçe'yi skandaldan kurtarırken durum epey sonra fark edildi. Vitor Pereira, Max Meyer'i yedek kulübesinde geri gönderdi. Böylece hükmen mağlubiyetin eşiğinden dönüldü.

Bu hamlenin ardından Diego Rossi, Serdar Aziz ve Serdar Dursun; Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş ve Mergim Berisha'nın yerine oyuna dahil oldu.