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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bankada, yastık altında dövizi olanlara çağrı yapmak istiyorum. Döviz kurundaki dalgalanma geçici olacaktır. Üretim modelinin fırsatlarına yatırım yapmalılar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı. Çiftçilerimize 2,6 milyar lira kuraklık desteğini Aralık ayında hesaplarına yatıracağız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Düşük faiz ve dengeli kur ile ülkemizi adım adım daha ileriye taşıyacağız. Daha önce de söylediğim gibi biz ekonomide ne yaptığımızı biliyoruz. Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyoruz.”
Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. haftasında evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt karşılaşmasını hazırlıklarını tamamladı.
Spor 08.12.2021, 18:31
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. haftasında evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt karşılaşmasını hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapma ile çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise mücadelenin taktiği ile üzerinde duruldu.
Antrenmanda Mert Hakan Yandaş ile Enner Valencia bireysel çalışırken, kaleci Altay Bayındır’ın ise tedavisine devam edildi.