Fenerbahçe'den transfer haberleri
Sarı-lacivertli takımda hem gelenler hem de gidenler konusunda gelişmeler var. İşte son durum...
HENRIQUE YOLA ÇIKIYOR
Jorge Jesus'un eski öğrencisi Gustavo Henrique'nin transferinde mutlu sona ulaşıldı.
Flamengo ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Kanarya, oyuncuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirecek.
Kim Min Jae'nin takımdan resmen ayrılması beklenirken savunmaya en az 1 transfer daha yapılacak.
Bu bölgede adaylar Pablo Mari, Kaan Ayhan ve Nino...
PLEA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Hücum hattına bir oyuncu daha katmak isteyen yönetim, Alassane Plea'nın transferi için uğraş veriyor.
Avrupa'dan birçok teklif alan Plea ve kulübü Mönchengladbach ile pazarlıklar devam ediyor.
AYRILIK OPERASYONU
Yapılan transferle kadrosunda şişkinlik oluşan Fenerbahçe'de birçok oyuncuyla yollar ayrılacak.
Sarı-lacivertli takımdan ayrılması beklenen oyuncular şunlar:
Steven Caulker
Mauricio Lemos
Filip Novak
Marcel Tisserand
Dimitrios Pelkas
Max Meyer
Enner Valencia
Mbwana Samatta
Mergim Berisha
Muhammed Gümüşkaya (Kiralık)
Tiago Çukur (Kiralık)
kaynak: haberturk