Fenerbahçe'den transfer haberleri

HENRIQUE YOLA ÇIKIYOR

Jorge Jesus'un eski öğrencisi Gustavo Henrique'nin transferinde mutlu sona ulaşıldı.

Flamengo ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Kanarya, oyuncuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirecek.

Kim Min Jae'nin takımdan resmen ayrılması beklenirken savunmaya en az 1 transfer daha yapılacak.

Bu bölgede adaylar Pablo Mari, Kaan Ayhan ve Nino...

PLEA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Hücum hattına bir oyuncu daha katmak isteyen yönetim, Alassane Plea'nın transferi için uğraş veriyor.

Avrupa'dan birçok teklif alan Plea ve kulübü Mönchengladbach ile pazarlıklar devam ediyor.

AYRILIK OPERASYONU

Yapılan transferle kadrosunda şişkinlik oluşan Fenerbahçe'de birçok oyuncuyla yollar ayrılacak.

Sarı-lacivertli takımdan ayrılması beklenen oyuncular şunlar:

Steven Caulker Mauricio Lemos Filip Novak Marcel Tisserand Dimitrios Pelkas Max Meyer Enner Valencia Mbwana Samatta Mergim Berisha Muhammed Gümüşkaya (Kiralık) Tiago Çukur (Kiralık)

kaynak: haberturk