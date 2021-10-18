Fenerbahçe'den Ali Şansalan hakkında suç duyurusu

HUFEDER Genel Sekreteri Ali Alper Alpoğlu, yaptığı açıklamada Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşandığı iddia edilen hakem hatalarına ilişkin olarak bütün kamuoyunu tepki göstermeye davet etti. 3 Temmuz’dan itibaren saha dışında da Fenerbahçe’nin mağdur edildiğini söyleyen Alpoğlu, daha önce de Şansalan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti. Yapılan hataların diğer camiaları da mağdur edebileceğini söyleyen Alpoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Dışarıdan müdahalelerle yahut üçüncü şahısların bilmiyoruz soruşturma neticesinde bizde nasıl bir müdahalesi varsa bu daaçığa çıkacaktır. Üçüncü şahısların müdahaleleriyle spor müsabakasının sonucu etkileniyorsa hem 6222 hem Türk Ceza Kanunu kapsamında suç olması, açılacak bir soruşturmanın ateşini inşallah Fenerbahçeliler olarak biz yakmış olacağız. Tüm futbol camiasında da inşallah olmamasına da inanıyoruz. Ama varsa futbol camiasının bu kronikleşen, sıkıntı doğurmaya başlayan hususlardan kurtulması yönünde ilk kıvılcımı biz yakıp, ilk ateşi biz yakmak istiyoruz. Bütün futbol kamuoyunu sadece Fenerbahçeliler değil altını çiziyoruz, biz buna tepki vermeye davet ediyoruz. İnşallah savcılık makamında bununla ilgili soruşturma derinleştirilecek. Bu konunun altını çizmek istiyoruz. Biz burada basit bir hakem hatası sebebiyle yapmış olduğumuz bir suç duyurusu yok. Müsabakalarda hakemler elbette hata yapabilir, bunu bilmiyor değiliz. Yalnız 3 Temmuz’dan beri Fenerbahçe Spor Kulübü'yle saha dışına çıkılarak çok ciddi bir şekilde Fenerbahçe Kulübü'nün mağdur edilmesi sonucunda eylemler olmuştur. Aynı hakem Ali Şansaalan’a geçen sene Konyaspor müsabakasında yine bir suç duyurusunda bulunulmuştu. Fenerbahçe’nin tamamen kurallara aykırı olarak nizami bir şekilde atmış olduğu golü elle oynama gerekçesiyle iptal etmiştir. Bir senedir bu hakem hiçbir Fenerbahçe müsabakasına atanmazken, ne hikmetse dün bu hakem atanmıştır. Ve vermiş olduğu kararlar da tüm kamuoyunun malumudur. Biz inanıyoruz ki bu hakem yarın bir gün bir başka camiayı da mağdur edecektir. Sadece bu hakem değil, başka bir hakem de başka bir camiayı mağdur edebilir. Biz artık buna bir dur denmesi gerektiğine inanıyoruz. Bütün futbol kamuoyunda Fenerbahçeli, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu hepsini artık bu futbolun sahada oynanması için mücadele yapmış olduğumuz bu suç duyurusuna davet ediyoruz.”