Fenerbahçe'de yeni kararlar! Rıdvan Dilmen göreve mi geliyor?

2018’de Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç, ekonomik olarak sarı lacivertli kulübü büyük bir yükün altından kaldırmayı başardı, ancak aynı başarıyı sportif açıdan gösteremedi. Görevdeki ilk iki sezonunda futbolda alınan sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Koç yönetiminin, şampiyonluk parolasıyla çıktığı üçüncü sezonunda da bu başarıya ulaşması zor görünüyor.

2018-19 sezonu başında Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile anlaşma sağlayan sarı lacivertliler, başarısız sonuçların ardından 15 maç sonra takımı yardımcı antrenör Erwin Koeman’a teslim etti. Koeman ile 9 maça çıkan Fenerbahçe, devre arasında eski teknik direktörü Ersun Yanal ile el sıkıştı. Haziran 2020’de Tahir Karapınar’ı teknik direktörlük koltuğuna oturtan Ali Koç yönetimi, bu sezon başında Alanyaspor’daki görevini bırakan Erol Bulut ile anlaşma sağladı. Büyük umutlarla getirilen Erol Bulut’la da yolların ayrılmasının ardından göreve sportif direktör Emre Belözoğlu getirildi. Ali Koç döneminde 5. teknik direktörün görevine son verilmiş olurken sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu ile devam edileme kararı alındı.

6 maddede yeni sezon planlaması

1- Yerli hoca dönemi tamamen bitti. Başkan Ali Koç sezon sonu takımı dünya çapında ünlü bir teknik direktöre emanet edecek ve kendisi ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Alınacak her türlü başarısızlıkta arkasında durulacak. Hedef aynı hoca ile üç yılı bitirmek. Ve hoca istikrarını sağlamak.

5 oyuncu satış listesinde

2- Takıma büyük umutlar ile alınan Sosa, Luiz Gustavo, Lemos, Ozan Tufan ve Cisse satış listesine konacak. Gökhan Gönül ile ilgili kararı ise yeni gelecek olan hoca verecek.

Rıdvan Dilmen'e görev

3- Başkan Ali Koç yeni oluşturmayı planladığı yönetim kurulu listesinde Rıdvan Dilmen ismi ön plana çıktı. Ama Rıdvan Dilmen şimdilik bu teklife çok sıcak bakmadığını belirtti. Ama görüşmeler sürüyor. Öte yandan Ali Koç’un yeni oluşturmayı planladığı yönetim kurulu içinde küçük çaplı bir revizyona gideceği öğrenildi.

Emre Belözoğlu ne yapacak?

4- Başkan Ali Koç’un en büyük hayali olan Sportif Direktörlük olayı ise gelinen noktada çok başarılı olmadığı için askıya alınacak. Bu konu gelecek olan teknik ekip ve kadrosuna bırakılacak. Yönetim içinde yeniden futbol şubesi kurulacak ve takım şubeye otomatik olarak bağlanacak. Takıma sportif direktörlük görevi ile gelen ama daha sonra teknik direktör olan Emre Belözoğlu'na sezon sonunda kulüp içinde çok farklı bir görev teklif edilecek. Altyapıya geleceğin yıldızlarını bulması görevinin verilmesi bekleniyor.

Kiraya gidecek oyuncular belli

5- Fenerbahçe mali anlamda krize girmemesi için takım içinde büyük teklifler gelen bazı isimlerin satışı yapılacak. Ozan Tufan, Attilla Szalai başta olmak üzere Altay Bayındır bile gelecek tekliflere göre satışına izin verilecek. Ozan Tufan’ın serbest kalma bedeli 20 milyon Euro olurken, Szalai ve Altay Bayındır için 25 milyon Euro bonservis bedeli olarak belirlendi. Ayrıca Thiam kiraya verilecek isimler arasında ilk sırada yer alıyor. Öte yandan Samatta’nın satın alma opsiyonu mecburen kullanılacak ama hemen kiraya verilecek.

Hücum hattına iki takviye

6- Forvette yaşanan büyük sıkıntıların sürmesi üzerine yönetim eski futbolcusu Vedat Muriç’i kiralık olarak tekrar takıma getirmeyi planlarken ayrıca Atakaş Hatayspor formasını giyen Boupenza’nın transferi gerçekleştirilecek.

(Ajansspor)