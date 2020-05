Fenerbahçe'de sanal bayramlaşma töreni yapıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü, korona virüs nedeniyle bayramlaşma törenini telekonferans yöntemiyle yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ile dernekler temsilcilerinin yanı sıra Fenerbahçe'nin 9 şubesinin 11 sporcusu, camianın ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, katıldığı törende, “Başkanımızın, yönetim kurulu üyelerimizin, Fenerbahçe'ye gönül vermiş sporcularının yüksek divan kurulu ve kongre üyelerimizin, taraftarımızın ve dünya İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda kulübümüz büyük ilgi ve alakalı katılımların olduğu bayram törenleri düzenler. Bu sene böyle oldu. Sağlık olsun. İnşallah Kurban Bayramı'nı kulübümüzde yüz yüze kutlarız” ifadelerini kullandı.

Ali Koç: "İnşallah son sanal bayramımız olur"

Törende açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Vefa Küçük'ü tüm üyelerimizi, taraftarlarımızı, bizi izleyenleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sporcularımız da özellikle kucaklıyorum. Yayına katılamayan sporcularımızı da selamlıyorum. Herkesin sağlıklı ve güvende olmasını temenni ediyorum. Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Fiziki olarak tören yapamadık ama teknoloji ile böyle bir bayramlaşma yapıyoruz. Umut ediyorum ki kurban bayramında tesislerimizde birimizi kutlayarak bayramımızı kutlayabiliriz. Divan kurulu toplantımızı da böyle sanal yaptık. Bu yayında emeği geçenlere ve bu günlerde çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir özel günü daha alışık olmadığımız bir şekilde kutluyoruz. 23 Nisan'ı, Ata'mızın kulübümüzü ziyareti olan 3 Mayıs'ı, 19 Mayıs'ı ve Ramazan Bayramımızı böyle kutluyoruz. Bayram coşkusu alıştığımız gibi değil. Ömer Faruk'un da dediği gibi böyle ilk ve son bir bayram töreni olur. Fenerbahçe ailemizin tüm üyelerimizin, tüm vatandaşlarımıza, gurbetteki vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı kutlarım; sağlık, mutluluk ve huzur içinde nice bayramlar diliyorum. Değerini yeni anladığımı duyguların bugün gibi taze kalacağı nice günler diliyorum. Cephede hayatlarını risk ederek mücadele eden sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar bu sürecin gerçek kahramanlarıdır. Vefat eden sağlık çalışanlarında da başsağlığı diliyorum. Hayatın akşının mümkün olduğu kadar devam etmesini sağlayan tüm sektör çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Bu sürede hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza başsağlığı, ailelerine de sabırlar diliyorum” dedi.

“Toplamda 11 vaka yaşadık”

Fenerbahçe camiasında korona virüs döneminde 11 vaka olduğunu açıklayan ve hepsinin sağlığına kavuştuğunu müjdeleyen Koç, “Salgın döneminde Fenerbahçe ne yaptı bunları özetlemek istiyorum. Bu süreçte büyük bir sağlık sorunu yaşamadım. Toplamda 11 çalışan ve sporcumuz salgından etkilendiler. Çok şükür ki hepsi sağlıklarına kavuştu. Virüsü kapan arkadaşlarımızdan sadece birkaçı hastanede tedavi gördü. Sporcu ve çalışanlarımız arasında 500 küsur test yapıldı. Bizler yeni çalışma düzenlerine geçtik. Bu süreç içinde iyi iş çıkardık. Evlerinden çalışsan, kulübümüze fiziki gelerek çalışan herkese teşekkür ediyorum. Sağlık açısından Fenerbahçe olarak işi iyi yönettik” ifadelerini kullandı.

“40-50 milyon dolarlık bir borç indirdik”

Spor ekonomisinde zor günlerin herkesi beklediğini belirten Koç, “Spor faaliyetlerimizi durdurdu. Şu an futbol takımımız Riva'da kampta. Her hafta testlerimiz oldu. TFF'ye tesislerini açtıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah liglerin başlamasına kadar normal bir şekilde çalışmalarımızı sürdürürüz. Amatör şubelerde de kademe kademe antrenmanlar başlıyor. Orada da testlerimiz yapıldı. Fenerbahçe sportif faaliyetlerine yüzde 100'e yakın olarak başlamıştır. Bu dönem vicdanlı olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir süreç oldu. Futbol takımımız, Emre Belözoğlu'nun liderliğinde para topladılar. Bu para ile ne yapabiliriz dedik. Valiliğimizin desteği ile 33 bin ailemize destek olduk. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bizim yardım sıramız önümüzdeki haftalarda gelecek. Fenerbahçe futbolcularının sağlamış olduğu destekler önümüzdeki günlerde ailelere ulaşacaktır. Biz Fenerbahçe olarak elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Er ya da geç bu süreç geride kalacak. Arkasında bir tahribat bırakacak. Genel ve spor ekonomisinde sorunlar olacak. Yapabilecek çok şey var. El ele verip acilen uzun vadeli, sürdürülebilir tedbirler almamız gerekiyor. Spor ekonomisi açısından benim düşüncem olumsuz etkileri önümüzdeki sezon göreceğimiz. Sponsorların durumlarını neler olacağı, ne kadar kombine, maç bilet satacağı emin değiliz. Maçların seyircili-seyircisiz olacağı belli değil. Yayıncı kuruluşu ile yaşananlar var. Spor ekonomisi de ister istemez etkilenecek. Bunların sonuçları da yaşayıp göreceğiz. Fenerbahçe ailesi olarak kenetlenmeye ihtiyacımız var. Camiamız elinden gelen her türlü desteği bu zamana kadar verdi. Gemiyi bu şekilde yüzdürebildik. Şu an birinci önceliğimiz gemiyi limana getirebilmek ikincisi ise borçları indirebilmek. 40-50 milyon dolarlık bir borç indirdik. Yeni bir borç üzerimize almadık. Ama daha çok yolumuz var” dedi.

“Sezonu bitirmek çok önemli”

Süper Lig'in devam etmesinin doğru bir karar olduğunu belirten Başkan Koç, “Voleybol, basketbol ertelendi. Geriye bir futbol kaldı. Futbol için zor bir karar verildi. Futbolu bir şekilde devam ettirmek, sezonu bitirmek çok önemli. Ekonomik açıdan, sportif açıdan önemli. Kaotik bir ortam. Şu aşamada en doğru kararın oynama olduğu gözüküyor. Şahsi düşüncem Süper Lig ve TFF 1. Lig'in oynanması diğer liglerin oynanmaması. Kulüpler tek tek testlerini oluyor. Umarım ligi bir şekilde sonuçlandırabiliriz. Doğru önlemleri aldığımızda bu işi omuz omuza vererek gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Beyaz: “İnşallah ilk ve son sanal bayramlaşma törenimiz olur”

Fenerbahçe Öznür Kablo Kadın Basketbol Takımı oyuncusu İdil Saçalır, “Başkanımız Ali Koç başta olmak üzere yönetim kurulumuzu, tarafımızın ve ülkemizin bayramını kutlarım. Zor günleri birlikte atlatmamız ve nice bayramlar görmemizi temenni ederim” derken, futbol A takım oyuncularından Ömer Faruk Beyaz ise “Herkesin bayramını kutuluyorum. İnşallah ilk ve son sanal bayramlaşma törenimiz olur. Takım arkadaşlarım ve abilerim adına herkesin Ramazan Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Beko basketbolcularından Ergi Tırpancı ise, “Pek alışkın olduğumuz bayramlar gibi geçmiyor ama sağılın önemini anladığımız bir bayram yaşıyoruz. Şahsım ve takımım adına büyük Fenerbahçe ailesi ile İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarım” dedi.