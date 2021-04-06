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Fenerbahçe Beko, NBA takımlarını geride bıraktı

Fenerbahçe Beko'dan sosyal medyada büyük başarı. Sarı lacivertliler, sosyal medyada Mart 2021'nin en fazla etkileşim alan basketbol takımları listesinde birçok NBA takımını geride bırakarak ikinci sırada yer aldı.

Spor 06.04.2021, 16:32 06.04.2021, 16:38
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Fenerbahçe Beko, NBA takımlarını geride bıraktı

Fenerbahçe Beko, NBA takımlarının arasına girmeyi başardı. sosyal medyada Mart 2021'nin en fazla etkileşim alan basketbol takımları belli oldu. 

İlk 5'te 4 NBA ekibinin yer aldığı listede temsilcimiz, Golden State Worriors, Chicago Bulls ve Brooklyn Nets gibi popüler takımları geride bıraktı.

Zirvede 2,61 milyon etkileşim ile Los Angeles Lakers bulunurken Lakers'ı, 2 milyon etkileşimle Fenerbahçe Beko takip etti. Sarı lacivertlilerden sonra ise listenin ilk 5'inde sırasıyla Golden State Worriors 1,76 milyon etkileşim, Chicago Bulls 1,02 milyon etkileşim ve Brooklyn Nets 998 bin etkileşimle yer aldı.

(Fanatik)

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