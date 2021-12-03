Fenerbahçe Beko, AS Monaco'yu yenerek dördüncü galibiyetini elde etti

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 13. hafta karşılaşmasında Fransız temsilcisi AS Monaco'yu ağırladı. Dördüncü çeyrekteki etkili oyunuyla karşılaşmadan 96-86 galip ayrılan Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki 4. galibiyetini aldı. Sarı lacivertlilerde 6 oyuncu çift haneli rakamlara ulaşırken, Jan Vesely double double yaptı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı Başkan Ali Y. Koç ile Yönetim Kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu ve Özgür Özaktaç da izledi.

Pierria Henry, Marial Shayok, Dyshawn Pierre, Devin Booker ve Jan Vesely beşiyle maçta ilk çeyreği 16-18 geride tamamlayan Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte Şehmus ve Polonara ile skoru eşitledi. (27-27) Vesely ile öne geçen, Pierria Henry ile de farkı 5 sayıya çıkardı. (38-33) Bu bölümde Mike James'i durdurmakta zorlanan sarı lacivertliler, soyunma odasına 42-40 geride gitti. Üçüncü çeyrekte Guduric'in basketleriyle 48-43 öne geçen Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ile skoru 50-43'e getirdi. Guduric ile fark çift hanelere çıksa da konuk takım farkı eritti ve skoru 57-56'ya getirdi. Üçüncü çeyrek 63-63 eşitlikle tamamlanırken, dördüncü çeyrekte tempoyu yükselten Fenerbahçe Beko, 78-69 öne geçti. Polonara farkı çift hanelere çıkarırken, konuk takımın geri dönüşüne izin verilmedi ve Fenerbahçe mücadeleden 96-86 galip ayrıldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Matej Boltauzer, Juan Carlos Garcia, Saulius Racys

FENERBAHÇE BEKO: Şehmus Hazer 6, Shayok, Melih Mahmutoğlu, De Colo 15, Henry 13, Pierre 2, Guduric 18, Vesely 20, Booker 11, Polonara 11

AS MONACO: Demahis, Lee 7, Thomas 3, Diallo 10, Motum 6, Motiejunas 7, Ouattara 15, Faye, Andjusic 1, Hall 6, James 31

1. PERİYOT: 16-18

İLK YARI: 40-42

3. PERİYOT: 63-63

Kaynak: Sözcü