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Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Süper Lig’in 35. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor 17.04.2021, 21:46
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Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Süper Lig’in 35. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmalarının ardından pas çalışmaları yapan oyuncuları; çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.

Bu antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.
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