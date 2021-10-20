Fener'e iyi haber: Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak!

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaşacak olan Fenerbahçe 4 Kasım tarihinde de Belçika deplasmanına çıkacak. UEFA, deplasmanda oynanacak maçın seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan duyuru şu şekilde;

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, 19.10.2021 tarihinde verdiği karara göre UEFA Avrupa Ligi'nde grubumuzda yer alan Belçika temsilcisi Royal Antwerp'in kendi sahasında oynayacağı ilk Avrupa Ligi müsabakasının seyircisiz oynanmasına karar vermiştir.

Bu doğrultuda Futbol A Takımımızın, 4 Kasım 2021 tarihinde deplasmanda Royal Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasının bilet satışı ev sahibi takımın cezası nedeniyle yapılmayacaktır.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.