Fatih Terim: Stadyumu’nun zemini oyuncuları zorladı

Medipol Başakşehir-Ç.Rizespor müsabakasına ev sahipliği yapan Fatih Terim Stadyumu’nun zeminindeki bozukluklar dikkat çekti. Her iki takım oyuncularının bozuk zemin sebebiyle yer yer orta ve pas yapmakta zorlandıkları görüldü.

Süper Lig’in 21. haftasında Başakşehir, sahasında Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu zorlu müsabakanın oynandığı Fatih Terim Stadyumu’nun zeminindeki bozukluklar ise dikkat çekti. Turuncu-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi ve lig maçlarının yanında Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ın UEFA Avrupa Ligi müsabakalarını bu statta oynamasının yanı sıra geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı da çimlerinin zarar görmesindeki bir diğer etken oldu. Rizespor karşılaşmasında ise zemindeki bu bozukluklar futbolcuları oldukça zorladı. Her iki takım oyuncularının gerek pas alışverişlerinde gerekse de orta yapmakta zaman zaman güçlük çektiği görüldü.