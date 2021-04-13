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Fatih Terim'in Luyindama ve Linnes kararı!
Galatasaray'daki kart cezaları ve sakatlıklar nedeniyle bir kez daha kadroda önemli değişiklikler yaşanacak.
Spor 13.04.2021, 11:46
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Göztepe karşısında Donk'un yerine Luyindama, Yedlin'in yerine deLinnes'in ilk 11 hazırlığında olduğu öğrenildi.
Mohamed'den mesaj var
Aslan'ın genç golcüsü Mostafa Mohamed, antrenmandaki çarpışma sonucu yüz kemikleri kırılan ve taburcu olan Falcao'ya "Geçmiş olsun" mesajı gönderdi ve bir an önce sahalara dönmesini dilediğini ifade etti.
(Fanatik)