Fatih Terim'in Luyindama ve Linnes kararı!

Göztepe karşısında Donk'un yerine Luyindama, Yedlin'in yerine deLinnes'in ilk 11 hazırlığında olduğu öğrenildi.

Mohamed'den mesaj var

Aslan'ın genç golcüsü Mostafa Mohamed, antrenmandaki çarpışma sonucu yüz kemikleri kırılan ve taburcu olan Falcao'ya "Geçmiş olsun" mesajı gönderdi ve bir an önce sahalara dönmesini dilediğini ifade etti.

(Fanatik)